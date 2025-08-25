Roseto degli Abruzzi, 27enne trovato morto al pc con maschera antigas

Sono stati sequestrati cellulare, computer e materiale informatico: indagini in corso

Un 27enne di Roseto degli Abruzzi, nel Teramano, è stato trovato senza vita davanti al computer, indossando una maschera antigas. Il giovane è stato ritrovato nella serata di ieri, intorno alle 22, dai genitori che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Giunti sul posto, però, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Dalle prime ricostruzioni, il giovane stava chattando e indossava una maschera antigas. A coordinare le indagini affidate ai carabinieri il sostituto procuratore Monia Di Marco. Sono stati sequestrati cellulare, computer e materiale informatico. La salma è a disposizione della magistratura presso l’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo.