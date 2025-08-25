Nave Msc Crociere in avaria a Ponza con 8mila a bordo, sarà rimorchiata a Napoli

La nave da crociera “World Europa” della compagnia MSC è ferma al largo dell’isola di Ponza a causa di un guasto all’impianto elettrico. La nave, impegnata nel tour che tocca Italia, Malta, Spagna e Francia proveniva da Genova ed era diretta a Napoli, dove sarebbe dovuta arrivare intorno alle 11 di questa mattina. Attorno alle 5 di stamani il guasto all’impianto elettrico che gli ingegneri di bordo stanno cercando di risolvere nel più breve tempo possibile.

È “tranquilla e sotto controllo” la situazione a bordo della nave da crociera ‘World Europa’ della compagnia Msc che alle 7.25 di questa mattina, mentre era in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato al Centro nazionale di coordinamento del Soccorso marittimo della Guardia Costiera di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Ponza.

La Guardia Costiera fa sapere che “le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo”. Due rimorchiatori sono già partiti, rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli, per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli.

Tecnici specializzati della Compagnia stanno inoltre raggiungendo l’unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l’avaria. A scopo precauzionale, è stato disposto l’invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia Costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia Costiera di Napoli, ed è inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo della Guardia Costiera. Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l’armatore.