Milano: forni accesi in piazza Duomo, la solidarietà ha il sapore del pane

(LaPresse) – Torna in piazza Duomo “Pane in Piazza”, l’evento promosso dai missionari cappuccini di Milano insieme alla famiglia Marinoni, storici fornai del capoluogo lombardo. Una manifestazione che nelle passate edizioni ha richiamato quasi 400mila visitatori e che quest’anno vede la partecipazione di 250 panificatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Nella tensostruttura di 800 metri quadrati, da oggi fino a lunedì 1 settembre, si sforneranno specialità regionali dolci e salate per raccogliere fondi destinati alla costruzione di un panificio e di una scuola di panificazione a Bambui, in Camerun, con l’obiettivo di offrire pane gratuito anche ai detenuti del carcere di Bamenda. “Questa è la terza edizione. Le prime due edizioni sono servite per costruire un panificio in Etiopia, un panificio che sta continuando a funzionare, ormai autonomo, questa edizione invece è per la raccolta fondi per costruire un panificio in Camerun, vicino al nostro convento, una zona che attualmente sta vivendo una guerra civile, quindi è una zona che ha anche bisogno di questo sostegno”, ha spiegato padre Marino Pacchioni del centro missionario dei cappuccini di Milano. “Abbiamo fatto anche questo, per vedere se anche attraverso il pane si promuove la pace”. A guidare i panificatori c’è Cesare Marinoni, patron dell’iniziativa: “Qua sforniamo pane, pizze, focacce, brioche, arancini, gnocco fritto, taralli pugliesi, pane di tutte le forme, di tutte le regioni italiane. Tutto il ricavato, il nostro lavoro, viene raccolto dai frati missionari e verrà utilizzato per la creazione in Camerun di una scuola di panificazione e per portare la tradizione panaria italiana che secondo noi è quella che fa scuola. Col panificio aiuteremo il carcere di Bamenda dove le situazioni alimentari sono veramente basse e quindi aspettiamo molti milanesi in piazza Duomo a sostenere questa causa”, ha concluso.