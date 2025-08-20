Pisa, celebrati i funerali della 20enne di Gaza morta in ospedale in Italia

Celebrati a Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, i funerali di Marah Abu Zuhri, la ragazza palestinese di 20 anni arrivata in Italia dalla Striscia di Gaza nella notte tra il 13 e 14 agosto a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare e morta all’ospedale di Pisa dove era giunta in un grave stato di malnutrizione. Secondo il Cogat, organismo del Ministero della difesa israeliano che coordina le questioni umanitarie nella Striscia di Gaza, la ragazza era malata di leucemia. “La nostra città ha deciso di accogliere la salma di Marah per darle una degna sepoltura”, ha detto Matteo Cecchelli, sindaco del comune di San Giuliano Terme.

La cerimonia funebre è stata celebrata dall’imam di Pisa, Mohammad Khalil, alla presenza di diversi esponenti della politica e delle istituzioni tra i quali l’ambasciatrice palestinese Mona Abuamara, la prefetta di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Ampia la presenza della comunità palestinese locale, con circa 500 persone che hanno partecipato alla cerimonia funebre raccogliendosi attorno alla famiglia della ragazza e alla madre Nabila.