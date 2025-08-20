Maltempo, piogge forti a Milano: Lambro a rischio esondazione

Maltempo in diverse regioni d’Italia, da Nord a Sud. Allerta arancione su Milano. “Piogge forti dalle 2.00”, sono “caduti quasi 50 mm in due ore. Anche a Monza”. È quanto fa sapere sui social l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del comune meneghino Marco Granelli. “Il Lambro ha superato i 2.40 in via Feltre, dove in due ore è salito di 1,70 metri, e quindi disposta evacuazione comunità CEAS”, aggiunge, “a Ponte Lambro attivata la chiusura di via Vittorini con le paratie mobili perché il Lambro è alto e anche la fognatura e quindi siamo a rischio allagamento. Meno intense le piogge su bacino del Seveso e quindi vasca pronta ma non è stata ancora attivata”.

Toscana, allerta gialla per temporali forti

In Toscana codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti. Dalle prime ore di questa notte, rovesci sulle zone di mare in estensione al litorale; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento dalla sera sulla costa e fino al resto della regione nella giornata di giovedì 21. Venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco.

Friuli-Venezia Giulia, allerta gialla per temporali

Allerta gialla in Friuli-Venezia Giulia per maltempo. Come comunicato dalla Protezione Civile regionale, tra oggi e domani una depressione si avvicinerà al Nord Italia determinando instabilità sulla regione. In particolare, mercoledì e giovedì saranno possibili rovesci e temporali sparsi, a più riprese, alternati a fasi di tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte su pianura e costa.

Emilia-Romagna, allerta gialla per temporali e innalzamento fiumi

Allerta gialla anche in Emilia Romagna per temporali e innalzamento dei fiumi. Lo comunica la Protezione Civile regionale in un bollettino. “Nella giornata di mercoledì 20 agosto – si legge – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione.

A partire dalla serata, le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro occidentale, in particolare nei tratti montani, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti lungo i versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili fenomeni erosivi”.

Liguria, da mezzanotte allerta gialla su tutto il territorio

Arpal ha diramato l’allerta gialla per temporali dalla mezzanotte fino alle 7 di questa mattina, su tutto il territorio ligure. A partire dalle 7 e fino alle 18 di mercoledì l’allerta passerà ad arancione sul Centro e il Levante della Regione (zone B, C, D, E). Nelle stesse zone l’allerta tornerà gialla dalle 18 a mezzanotte. Nel Ponente (Zona A) l’allerta rimarrà gialla per tutto il giorno. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.

Venezia, allerta gialla per le prossime 48 ore

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali mercoledì 20 e giovedì 21 agosto. Le previsioni Arpav indicano fasi di instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale. Possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).