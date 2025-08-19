Maltempo, allerta gialla in 5 regioni. Campi devastati nel Cagliaritano

Il maltempo si abbatte sull’Italia. Interessate diverse regioni tra cui Sardegna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna. Piogge intense e forti temporali in molte aree. Devastate le campagne del Cagliaritano: gravi danni a vigneti, oliveti e a numerose produzioni bio.

Sardegna, campi devastati: Coldiretti chiede lo stato di calamità

Le campagne del Cagliaritano fanno la conta dei danni dopo le violente ondate di maltempo che nelle ultime ore hanno colpito numerose aziende in particolare nei territori di Monastir, Pimentel, Barrali, Senorbì e l’area vasta di Cagliari ma con ripercussioni anche su un’area molto più ampia. Piogge torrenziali e grandine hanno devastato colture, foraggere e strutture aziendali, causando gravissimi danni ad agricoltori e allevatori. A pagare il prezzo più alto sono stati vigneti e oliveti, comprese numerose produzioni biologiche, che rappresentano uno dei fiori all’occhiello dell’agricoltura della zona.

In poche ore, interi filari sono stati abbattuti o danneggiati in modo irreversibile. Le perdite si estendono anche ai prodotti in pieno campo: angurie, meloni e ortaggi, già in piena raccolta, risultano in molti casi completamente compromessi. Particolarmente grave è la situazione delle foraggere: ettari andati distrutti o danneggiati con conseguenze dirette sugli allevamenti che rischiano ora di non avere a disposizione la base alimentare necessaria per il bestiame. Si tratta di un danno che non si esaurisce nell’immediato, ma che avrà ripercussioni per mesi sulla sostenibilità economica delle aziende.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno le strutture: gravi i danni alle serre fortemente danneggiate e in alcuni casi completamente compromesse dalla grandine ma anche macchinari resi inutilizzabili e corpi aziendali compromessi aggravano il bilancio e rendono ancora più difficile la ripresa delle attività. Un quadro che restituisce l’immagine di un territorio agricolo colpito nel cuore della sua produttività.

“I danni sono importanti – dichiarano Giorgio Demurtas e Giuseppe Casu, presidente e direttore di Coldiretti Cagliari – molte amministrazioni stanno già procedendo per l’attivazione dello stato di calamità naturale. Auspichiamo che l’assessorato regionale all’Agricoltura possa stanziare presto risorse economiche per compensare le perdite e i danni che, in molti casi, corrispondono a un intero anno di lavoro, in particolare su alcune colture e sulle foraggere”.

Toscana, domani allerta gialla per temporali forti

Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto. Nel pomeriggio di oggi temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne.

Domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21. Sempre domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco.

Friuli-Venezia Giulia, allerta gialla per temporali

Allerta gialla in Friuli-Venezia Giulia per maltempo. Come comunicato dalla Protezione Civile regionale, tra mercoledì e giovedì una depressione si avvicinerà al Nord Italia determinando instabilità sulla regione. In particolare, mercoledì e giovedì saranno possibili rovesci e temporali sparsi, a più riprese, alternati a fasi di tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte su pianura e costa.

Emilia-Romagna, allerta gialla per temporali e innalzamento fiumi

Allerta gialla domani, mercoledì 20 agosto, in Emilia Romagna per temporali e innalzamento dei fiumi. Lo comunica la Protezione Civile regionale in un bollettino. “Nella giornata di mercoledì 20 agosto – si legge – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione.

A partire dalla serata, le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro occidentale, in particolare nei tratti montani, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti lungo i versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili fenomeni erosivi”.

Liguria, da mezzanotte allerta gialla su tutto il territorio

Arpal ha diramato l’allerta gialla per temporali dalla mezzanotte fino alle 7 di domani, mercoledì 20 agosto, su tutto il territorio ligure. A partire dalle 7 e fino alle 18 di domani l’allerta passerà ad arancione sul Centro e il Levante della Regione (zone B, C, D, E). Nelle stesse zone l’allerta tornerà gialla dalle 18 a mezzanotte. Nel Ponente (Zona A) l’allerta rimarrà gialla per tutto il giorno. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.

Venezia, allerta gialla per le prossime 48 ore

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali mercoledì 20 e giovedì 21 agosto. Le previsioni Arpav indicano fasi di instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale. Possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).