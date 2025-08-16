Roma, pullman turistico distrutto dalle fiamme a Villa Borghese

È andato a fuoco nel pomeriggio di Ferragosto un pullman posteggiato a Viale Washington, nel parco di Villa Borghese a Roma. Il veicolo era all’inizio del viale dove spesso transitano e sostano i bus turistici. Nessun ferito ma resta solo una carcassa completamente distrutta dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Ancora da accertare le cause dell’innesco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico che è comunque poco intenso nel viale del parco che porta a Piazzale Flaminio. Le fiamme hanno lambito alcuni rami degli alberi ai lati della via ma l’incendio non si è esteso.