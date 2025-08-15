Maltempo, albero cade su auto a Matera: un morto e tre feriti

La tragedia a Ferradina. La quercia, colpita da un fulmine, è precipitata in un’area picnic. La vittima aveva 24 anni

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di Ferragosto a Ferrandina, in provincia di Matera. A causa del violento maltempo abbattutosi sulla zona, una quercia di grandi dimensioni è improvvisamente crollata in località Fonnoni, centrando in pieno un’auto con a bordo quattro giovani. Il bilancio è drammatico: un ragazzo di 24 anni è morto, mentre gli altri tre occupanti del veicolo sono stati estratti vivi ma in gravi condizioni.

Albero colpito da un fulmine: l’impatto è stato devastante

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un fulmine a causare la caduta dell’albero che ha travolto la vettura. L’episodio è avvenuto in un’area picnic del Parco di Ferrandina, dove il gruppo di amici stava trascorrendo la giornata festiva. La zona, in quel momento, era colpita da forti raffiche di vento e pioggia intensa, che hanno reso ancora più pericolosa la situazione.

L’impatto dell’albero sull’auto è stato devastante. Il 24enne, originario del posto, è morto sul colpo, mentre gli altri tre ragazzi sono stati estratti dai vigili del fuoco tra le lamiere contorte del veicolo. I soccorritori sono intervenuti con rapidità e, dopo aver liberato i feriti, li hanno affidati al personale del 118, che li ha trasportati d’urgenza in ospedale.

Indagini in corso sulla dinamica della tragedia

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, si conferma che l’albero sarebbe stato colpito da un fulmine poco prima del crollo.

L’area di Fonnoni, molto frequentata durante il Ferragosto, è ora transennata per consentire le verifiche di protezione civile e tecnici comunali, che dovranno valutare i rischi residui dovuti al maltempo.