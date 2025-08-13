Milano, investita e uccisa da auto pirata: i bambini fermati avevano rubato il veicolo

I quattro bambini che hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis a Milano hanno tra gli 11 e i 13 anni, tre maschietti e una ragazzina. Figli di rom di origini bosniache ma nati in Italia, sarebbero stati loro nonostante la giovanissima età, a riuscire a rubare un’auto e a guidarla fino a investire la donna, per poi fuggire, in via Saponaro a Milano, zona Gratosoglio. I quattro sono stati trovati alle 7 del mattino di ieri, all’indomani dell’investimento mortale, all’interno di un accampamento abusivo di nomadi in via Selvanesco, non lontano dal luogo della tragedia. Per via dell’età inferiore ai 14 anni, non sono imputabili. A loro gli agenti della polizia locale di Milano sono arrivati in poco meno di 24 ore, grazie anche alle magliette dei ‘Pokemon’ che avevano indosso e che sono state riprese dalle telecamere della zona dell’incidente. Da lì si è risalito al negozio dove le t-shirt sono state acquistate: l’impianto di video sorveglianza dell’esercizio commerciale ha restituito immagini più dettagliate dei volti che hanno permesso di identificare i tre ragazzini e la ragazzina.

L’esasperazione dei residenti

La morte della donna ha scatenato polemiche e ha richiamato l’attenzione sul degrado in cui il gruppo rom vive in via Selvanesco. “L’insediamento risale a circa un anno fa: rischiamo ogni giorno di fare a botte. Due settimane fa avevano rubato due macchine, le hanno portate qui e le hanno incendiate. Ne fanno di tutti i colori e noi non possiamo fare niente”, racconta a LaPresse un residente. “Prima – prosegue – qui in via Selvanesco c’era una sbarra e potevano entrare solo quelli che avevano un orticello. Poi sono arrivati loro, hanno spaccato il lucchetto della sbarra e sono entrati dentro: ci stanno rubando tutto“.

Esplode la polemica politica

La morte di Cecilia De Astis scatena l’attacco del centrodestra contro rom, amministrazione milanese e Pd. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, scrive sui social: “Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo ‘genitori’ da arrestare e patria potestà da annullare”. Poi aggiunge: “Sindaco Sala e sinistre, ci siete?”.

Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata, RUBATA e guidata, come riportano le cronache, da QUATTRO MINORENNI Rom. Pare di neanche dieci anni!



L’attacco del ministro dà la stura a una bufera di critiche che ricadono sul sindaco di Milano e sul Pd, colpevoli secondo Lega e FdI di lassismo verso l’illegalità. “Hanno rubato un’auto e hanno travolto e ucciso una donna a Milano – scrive la Lega in una nota -: sono quattro, tutti hanno meno di 14 anni e le forze dell’ordine li hanno scovati in un campo rom di via Chiesa Rossa. Il Pd farà censurare la notizia come ha fatto per i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza a Roma? Il campo rom è da sgomberare subito e i ‘genitori’ vanno puniti severamente: il sindaco Giuseppe Sala ha qualcosa da dire?”.

A stretto giro arriva la replica del primo cittadino: “Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo”. “Non ci sono dubbi che le famiglie dei ragazzi coinvolti devono rendere conto di quanto è successo – aggiunge Sala -. E su questo chiederemo la massima intransigenza”. Il sindaco di Milano entra nel merito dei campi e chiarisce che “il tavolo di coordinamento con le Forze dell’ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni”.

Di questa mattina la controreplica di Salvini: “Non si può far finta di niente: quanto avvenuto a Milano è grave. Serve agire subito, con l’intervento dei servizi sociali – troppo spesso cauti quando ci sono di mezzo famiglie che vivono nelle roulotte o nelle baracche – per intervenire su quei bambini e metterli in condizione di non ripetere i gravissimi reati appena commessi. Basta con la tolleranza e il buonismo nei confronti dei rom e di gente che è davvero difficile definire “genitore”. In tutto questo, sorpresa e tristezza per quei politici e giornalisti di sinistra per cui il problema principale di tutta la vicenda non sono minorenni ladri e assassini o famiglie rom assenti, ma…la Lega e Salvini”.