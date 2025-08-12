Inchiesta urbanistica Milano, rinviata udienza per Tancredi: "Depositati altri documenti dalla Procura"

È stata rinviata l’udienza al tribunale del Riesame di Milano in cui l’ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, chiede la revoca degli arresti domiciliari disposti nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica nel capoluogo lombardo. Il suo avvocato, Giovanni Brambilla Pisoni, ha chiesto tempo per poter esaminare nuovi documenti che sono stati depositati dalle pm Marina Petruzzella e l’aggiunta Tiziana Siciliano. Tra questi ci sarebbero anche le chat figlie delle perquisizioni dei telefoni del 16 luglio (giorno della richiesta di arresto) e al cui interno sarebbero contenute anche conversazioni con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Siccome ho appreso prima da voi della stampa che avrebbero depositato oggi documenti – ha detto l’avvocato Brambilla Pisoni uscendo – provvederò nello stesso modo, avvertendo prima la stampa e poi depositando”. Probabile che il collegio di giudici della libertà (presidente Pendino) fissi l’udienza per Tancredi nella giornata di giovedì quando è prevista anche l’analisi della posizione di Federico Pella, l’ex manager della J+S spa ai domiciliari per corruzione di Giuseppe Marinoni.