Incendio Vesuvio, protezione civile al lavoro. Il sindaco di Boscotrecase: "Situazione molto seria"

“Le stime le faremo a fine incendio ma il fronte è sicuramente di oltre 2000 metri, siamo operativi da questa mattina alle 5″. Così Claudia Campobasso, dirigente della protezione Civile Regione Campania, a proposito dell’incendio nel Parco del Vesuvio: “Non è secondario avere punti di approvvigionamento idrico vicino ai fronti di fuoco, mentre i canadair pescano a mare” ha aggiunto.

Il sindaco di Boscotrecase, Piero Carotenuto, commenta: “Il fronte di fuoco si sta spostando verso Boscotrecase, la situazione è molto seria”.