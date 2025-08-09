Manifestazione 'No Ponte' a Messina contro il Ponte sullo Stretto: 2mila persone in corteo

“Lo Stretto di Messina non si tocca, Calabria, Sicilia unite nella lotta“. Gridano così i manifestanti al corteo ‘No Ponte’ indetto a Messina contro il Ponte sullo Stretto di Messina. La rete che ha organizzato la protesta è la rete ‘No Ponte’, guidata dall’ex sindaco di Messina.
Al corteo ha partecipato anche una delegazione da Reggio Calabria. In prima fila anche Antonio Mazzeo, uno degli attivisti della società civile imbarcatosi con la Freedom Flotilla per Gaza, arrestato e poi rimandato in Italia. Presenti al corteo circa duemila persone.