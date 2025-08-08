Perugia, Gdf sequestra oltre 2300 capi di abbigliamento e accessori falsi

Si è conclusa con il sequestro di oltre 2.300 articoli contraffatti e la denuncia di un imprenditore cinese un’articolata operazione condotta nei giorni scorsi dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Perugia.L’indagine è nata dal crescente utilizzo dei social media – in particolare TikTok, Facebook e Instagram – come strumenti di promozione e vendita da parte di attività commerciali, spesso anche illegali. Tramite dirette e contenuti promozionali su un profilo Tik tok gestito da un cittadino cinese venivano proposti articoli di moda di marchi noti, orologi, abbigliamento, profumi e pelletteria.Le indagini hanno portato a sequestri in due magazzini di articoli contraffatti, tra cui profumi, borse, portafogli, cinture e capi di abbigliamento riportanti marchi noti come Fendi, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès e altri brand internazionali. Trovati poi 11 orologi Rolex falsi, il cui valore di mercato – se autentici – avrebbe superato 80 mila euro.