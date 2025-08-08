Napoli, nonno 78enne abusa di nipoti di 6 anni e le fotografa: arrestato

Avrebbe abusato delle due nipoti di 6 anni costringendole ad atti sessuali per poi fotografarle mentre gli erano affidate dai genitori. Con queste accuse un 78enne di Portici si trova in carcere, indagato per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Il nonno è stato raggiunto da un fermo di indiziato di delitto eseguito dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Torre del Greco su ordine della Procura di Napoli.

Dalle indagini dei militari dell’Arma, coordinati dalla IV sezione della Procura ‘violenza di genere e fasce deboli’, avviate nei giorni scorsi sarebbe emerso come l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui le minori si trovavano da sole con lui per abusarle sessualmente “provvedendo poi a fotografarle” in “pose sessualmente implicite”, fanno sapere il Procuratore Nicola Gratteri e l’aggiunto Raffaello Falcone. Il fermo è stato convalidato e l’indagato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a Secondigliano.