Meteo, arriva l’anticiclone: caldo record

Temperature massime in sensibile aumento al centro-nord

Le previsioni sull’Italia per oggi, martedì 5 agosto, secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Nei prossimi giorni intanto si segnala l’arrivo di un anticiclone africano: torna il forte caldo. Ma vediamo il meteo zona per zona.

La temperatura e il meteo nelle diverse zone d’Italia

Nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini orientali.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso, con occasionali annuvolamenti cumuliformi sui rilievi durante le ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia: da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con locali deboli piogge anche a carattere di rovescio su Sicilia orientale, settori costieri di Campania meridionale e Calabria, aree interne di Basilicata e Puglia fino alla tarda mattinata; deciso miglioramento al pomeriggio un po’ ovunque e cielo sereno.

Le temperature in aumento

Temperature massime in sensibile aumento al centro-nord e sulla Sardegna, ad esclusione dell’Abruzzo e del settore orientale della Sardegna; in deciso calo sulle restanti zone; minime in rialzo al centro-nord, stazionarie altrove.

Venti: al centro-sud deboli o moderati dai quadranti settentrionali con temporanei rinforzi da nord-ovest sulle coste occidentali della Sicilia e sulla Puglia. Deboli variabili sul resto del paese. Mari: poco mosso il Mar Ligure; molto mosso lo Ionio al largo; mossi i restanti mari col moto ondoso in generale attenuazione.