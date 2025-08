Marche, Ascoli Piceno: ecco i ‘borghi tra i calanchi’

Il bando Borgo Accogliente della Regione Marche arriva a Cossignano, Castignano e Rotella, 1 milione di euro per il rilancio del territorio

Tre borghi, un’unica visione per il futuro del Piceno. Cossignano, Castignano e Rotella uniscono forze, risorse e progettualità in un’alleanza strategica che punta alla valorizzazione condivisa del territorio. Il progetto congiunto “I Borghi tra i calanchi” è risultato tra i vincitori del bando regionale “Borgo Accogliente”, promosso dalla Regione Marche per sostenere la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile e il rilancio dei piccoli centri storici.

Con un finanziamento complessivo di 1 milione di euro, l’iniziativa vede Cossignano come Comune capofila, alla guida di un percorso integrato che mette a sistema le identità locali, le energie delle comunità e le competenze istituzionali. Una sinergia che supera i confini amministrativi e si traduce in una vera e propria leva di sviluppo per l’entroterra piceno.

“Il progetto presentato dai Comuni di Cossignano, Castignano e Rotella rappresenta un esempio concreto di come il bando “Borgo Accogliente” possa stimolare strategie condivise di rilancio dei territori, puntando sulla qualità della vita, sull’autenticità dei borghi e su un modello di sviluppo sostenibile – ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -. Abbiamo voluto fortemente investire nel rilancio dei nostri borghi, custodi delle identità più autentiche delle nostre comunità. A partire dalla legge dedicata ai borghi e con un investimento di oltre 110 milioni di euro, la Regione Marche sostiene interventi in grado di creare nuove opportunità imprenditoriali, valorizzare il paesaggio e promuovere una forma di turismo integrata e rispettosa dei luoghi. Il territorio del Tesino è ricco di storia, natura ed eccellenze: questo progetto dimostra come la collaborazione tra enti locali possa generare una nuova attrattività, mettendo in rete risorse, identità e servizi. I borghi diventano così protagonisti attivi della crescita regionale”.

Il progetto

A Cossignano , il progetto punta sulla realizzazione del “Paese Albergo” : sei edifici comunali verranno riqualificati e trasformati in strutture per l’ospitalità diffusa, connesse tra loro attraverso una rete di percorsi naturalistici attrezzati, immersi tra calanchi, vigneti e paesaggi rurali. L’idea è quella di offrire al visitatore un’esperienza autentica, lontana dal turismo di massa, ma ricca di contenuti culturali, ambientali e gastronomici.

A Castignano , uno degli interventi cardine riguarda il recupero del Teatro Comunale , che tornerà a essere un punto di riferimento per la comunità e per le attività culturali locali. L'obiettivo è rafforzare l'offerta culturale del borgo, creando un luogo di aggregazione capace di generare valore anche per i visitatori.

A Rotella, il progetto consente il completamento del finanziamento per la nuova struttura sportiva polivalente in via delle Frazioni. Inizialmente coperta solo parzialmente dal bando "Sport e Periferie 2022", ora potrà essere realizzata integralmente. La struttura sarà a disposizione sia dei residenti sia dei turisti, in una logica di promozione del benessere, del tempo libero e della vacanza attiva. Inoltre, sono stati sostenuti altri progetti promossi da associazioni locali, con l'intento di rafforzare il ruolo del volontariato nella vita sociale.

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è l’approccio partecipativo e multilivello: il progetto ha coinvolto non solo le amministrazioni comunali, ma anche il tessuto produttivo, le associazioni e i cittadini. A rafforzare la strategia d’area è stato anche il supporto del BIM Tronto, che ha svolto un importante ruolo di raccordo tra le componenti locali.

I sindaci del territorio

Roberto Luciani, sindaco di Cossignano :“Con il progetto “Paese Albergo” abbiamo voluto fare un passo avanti: non solo valorizzare il nostro centro storico, ma renderlo un vero luogo di accoglienza. Riqualificheremo sei edifici di proprietà comunale da destinare all’ospitalità diffusa, collegati da percorsi outdoor attrezzati, immersi tra i calanchi, i vigneti e la natura del nostro territorio. L’obiettivo è quello di offrire ai visitatori un’esperienza autentica, fuori dai circuiti turistici di massa, ma ricca di contenuti culturali, paesaggistici ed enogastronomici. La collaborazione tra comuni con radici comuni, tradizioni simili e le stesse sfide, come quella dello spopolamento, può diventare un modello replicabile”.

Fabio Polini, sindaco di Castignano

“Il finanziamento ottenuto ci permetterà di intervenire sul Teatro Comunale. È un passo importante che rientra in una visione più ampia di rilancio del borgo. Le imprese del territorio sono parte attiva del progetto, perché è solo facendo sistema tra pubblico e privato che possiamo costruire un’offerta turistica solida, coerente e capace di generare ricadute concrete per tutta la comunità”.

Giovanni Borraccini, sindaco di Rotella

“Il progetto ha coinvolto non solo gli enti pubblici, ma anche imprese, associazioni, cittadini. Un vero patto di territorio che punta a dare nuova linfa alla media e alta valle del Tesino. Questa struttura sarà fondamentale per promuovere attività sportive sia tra i residenti sia tra i turisti che scelgono i nostri borghi per una vacanza attiva e sostenibile. Abbiamo inoltre sostenuto progettualità presentate da diverse associazioni locali, nel capoluogo e nelle frazioni, rafforzando così il ruolo del volontariato nella vita sociale del nostro comune”.

“I Borghi tra i calanchi” è una promessa concreta di rinascita per tre comunità che, unite, vogliono riscoprire e rilanciare il proprio futuro partendo da ciò che hanno di più prezioso – la storia, il paesaggio, l’identità e la voglia di restare.