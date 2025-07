Incendio vicino all’aeroporto di Catania, sospesi i voli

Voli sospesi a Catania per la chiusura dello spazio aereo a causa delle attività di velivoli antincendio in prossimità dell’aeroporto. Lo comunica lo scalo catanese sui social, spiegando che “date le restrizioni su Catania–Fontanarossa, la scelta dello scalo in cui atterrare è in capo alle compagnie aeree e ai comandanti dei voli”.

Il comunicato dell’aeroporto di Catania

“La sicurezza dei passeggeri e di tutto il personale è la nostra massima priorità. Le operazioni sono al momento sospese, consigliamo ai passeggeri di contattare la propria compagnia aerea per informazioni aggiornate sullo stato del proprio volo”, si legge sulla pagina Facebook dell’aeroporto. L’indicazione è di “non recarsi in aeroporto fino a nuove comunicazioni ufficiali. Continueremo a monitorare la situazione in costante contatto con le autorità competenti e forniremo aggiornamenti non appena disponibili”.