Il fronte di fuoco si avvicina al mare e una nube nera di fumo incombe sulla spiaggia. Siamo a Villasimius, in Sardegna, dove domenica 27 luglio circa 200 bagnanti sono stati salvati via mare da un enorme incendio alimentato dal forte vento. In questo video girato a Punta Molentis si vedono auto in fuga che, cercando di allontanarsi dalle fiamme, arrivano direttamente sulla spiaggia. Il rogo di domenica ha distrutto decine di vetture che erano parcheggiate non lontano dal mare.