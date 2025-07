Incendio a Villasimius, chiusi gli accessi alla spiaggia: continuano le evacuazioni

Nuova giornata di fuoco in Sardegna, dove l’isola continua a fare i conti con l’emergenza incendi alimentata dal vento di maestrale e dalle alte temperature. Dopo il maxi rogo che ieri ha devastato la spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius, il sindaco Gianluca Dessì ha firmato un’ordinanza urgente per la chiusura completa dell’area, dichiarata inaccessibile fino al termine delle operazioni di bonifica. Le fiamme hanno distrutto decine di auto e costretto circa 200 bagnanti a mettersi in salvo via mare, mentre si continua a valutare l’entità dei danni ambientali in uno dei tratti più pregiati e protetti della costa sud-orientale.

Situazione critica ad Orosei

Contemporaneamente, la situazione resta critica anche a Orosei, sulla costa nord-orientale. Un vasto incendio ha minacciato diverse abitazioni di campagna nella zona di Sos Alinos, costringendo all’evacuazione precauzionale di un residence. Il fumo, sospinto dal vento, ha raggiunto la spiaggia di Cala Liberotto, dove centinaia di turisti sono stati sorvolati da due Canadair e altrettanti elicotteri regionali. Sul posto operano anche i vigili del fuoco con l’elicottero Drago 143, il corpo forestale, forestas, barracelli e volontari della protezione civile. Attivato il centro operativo comunale sotto la guida della sindaca Elisa Farris.

Bollino rosso della Protezione civile

Nel frattempo la Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo bollettino di allerta incendi per la giornata di oggi: bollino rosso su tutta la fascia orientale dell’Isola, da nord a sud, mentre il livello arancione riguarda il Nuorese, il nord-ovest e parte del sud-ovest. “Le condizioni meteorologiche sono tali da poter generare incendi con intensità e velocità di propagazione elevate, difficilmente contrastabili con le risorse ordinarie e potenzialmente bisognosi dell’intervento della flotta aerea statale”, si legge nel comunicato. Dalla mattina nuovi roghi si sono sviluppati anche a Villacidro (Medio Campidano), Sorgono (Nuoro) e Pattada (Sassari), dove sono già in azione gli elicotteri regionali.