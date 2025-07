Home > Cronaca > Incendio a Punta Molentis in Sardegna: fiamme in spiaggia e bagnanti in fuga

Un incendio di vegetazione è divampato nella zona di Punta Molentis, nel territorio di Villasimius in Sardegna. Due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di San Vito e una dalla sede stagionale di Castiadas, sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia e i loro veicoli, stimati in circa 200 unità, sono stati evacuati. Per fronteggiare l’emergenza, sono stati inviati sul posto anche gli specialisti del nucleo nautico con motobarca e sommozzatori con gommone per le evacuazioni via mare. È in volo un elicottero dei vigili del fuoco per garantire eventuali evacuazioni dall’alto e supportare le operazioni aeree. Sullo scenario dell’incendio sono inoltre operativi due canadair della flotta aerea nazionale dei vigili del fuoco, in coordinamento con le risorse messe in campo dalla regione. Le operazioni sono tuttora in corso.

A Villasimius 200 bagnanti evacuati in gommone, distrutte centinaia di auto

I bagnanti che sono stati evacuati dalla spiaggia via mare con i gommoni sono circa 200, mentre sono state centinaia le macchine bruciate dal rogo, divampato nel primo pomeriggio e alimentato dal vento di maestrale che da sabato soffia sulla Sardegna. Un inferno di fuoco che ha trasformato la vacanza in un incubo: erano circa 600 i bagnanti in spiaggia quando la situazione è precipitata, alcuni hanno tentato di recuperare le auto mentre le famiglie raccoglievano teli e ombrelloni ma la maggior parte delle vetture è stata distrutta dalle fiamme. Il devastante incendio sta divorando uno dei territori più belli di tutta la Sardegna, Punta Molentis: le fiamme sono divampate nella vegetazione antistante la spiaggia nel primo pomeriggio. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate difficili sin da subito. Mezzi aerei e a terra sono ancora al lavoro per domare l’incendio che ha già divorato decine di ettari di macchia mediterranea. Gli evacuati sono stati assistiti dal personale del 118 intervenuto con il mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo “India 51”. Per ora nessun ferito. Tra gli sbarcati al porto anche una donna incinta al sesto mese di gravidanza e un bambino asmatico.