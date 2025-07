Napoli, rissa in strada: ucciso a botte 51enne

Questa notte intorno alle 3 i Carabinieri della stazione di Pomigliano – allertati dal 118 – sono intervenuti in via Trieste per la segnalazione di 3 persone ferite in strada. Una di queste – un cittadino serbo di 51 anni – era già deceduto verosimilmente per le percosse subite. Le altre due persone, anch’esse straniere, non sono in pericolo di vita. I Carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, ipotizzano una rissa. Le indagini sono in corso.