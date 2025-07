Napoli, arrestato 'grossista' della contraffazione: 65mila capi sequestrati

La Guardia di finanza di Napoli ha scoperto un immobile, a San Giuseppe Vesuviano, adibito a deposito di merce contraffatta, arrestando il responsabile, un 40enne di origine marocchina. I finanzieri sono riusciti a risalire la filiera della contraffazione e a individuare uno dei “grossisti” che riforniva i vari “mercati del falso” su Napoli, come quello del commercio ambulante sulla centralissima via Toledo e sul lungomare Caracciolo.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato un totale di 65mila capi di abbigliamento contraffatti, principalmente t-shirt, felpe, tute e sneakers che, per il tipo di tessuto, foggia ed etichette, risultavano del tutto identici a quelli originali. Gli articoli, catalogati per marca e modello, rimandavano a oltre 40 brand dell’alta moda come Gucci, Fendi, EA7 e Louis Vuitton. Nel corso dell’intervento, è stato sequestrato anche oltre mezzo chilo di hashish suddiviso in diversi panetti, con varie buste per imballaggi da spedizione e denaro contante per 130mila euro.