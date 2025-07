Home > Cronaca > Suicidio assistito e fine vita, la Consulta: non ammissibile intervento di terzi per somministrare farmaco

Non è ammissibile l’intervento di terze persone per somministrare il farmaco che pone fine alla vita di un malato al quale siano stati riconosciuti tutti i requisiti per il suicidio medicalmente assistito ma che si trovi nell’impossibilità di autosomministrarsi il farmaco stesso.

Con la sentenza 132 depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

Il caso era stato sollevato da una donna che vive in Toscana, alla quale la Azienda sanitaria di riferimento aveva riconosciuto tutti i requisiti richiesti. La donna, tuttavia, a causa della progressione della malattia, non è in grado di autosomministrarsi il farmaco e aveva presentato un ricorso urgente affinché le fosse garantito il diritto all’autodeterminazione.

L’Avvocatura di Stato aveva chiesto che invece le questioni fossero dichiarate inammissibili o non fondate.

La Consulta ha ritenuto di dichiarare inammissibili le questioni sollevate perché “il giudice” di Firenze “non ha motivato in maniera né adeguata né conclusiva” la possibilità di “reperire un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti”. La sentenza precisa che laddove dispostivi che facciano al caso della donna in questione potessero essere “reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente, questa ‘avrebbe diritto ad avvalersene’”.

Nei giorni scorsi la morte di Laura Santi

Laura Santi, 50enne perugina, è morta a casa sua, a Perugia, il 21 luglio, a seguito della auto-somministrazione di un farmaco letale. Accanto a lei, suo marito Stefano, che le è sempre stato vicino anche negli ultimi anni di battaglia sul fine vita. Dopo anni di progressione della malattia e dopo l’ultimo anno di peggioramento feroce delle sue condizioni, le sue sofferenze erano diventate per lei intollerabili. Lo comunica in una nota l’Associazione Coscioni.