Maltempo in Italia, arrivano temporali e pioggia

Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani sarà attiva nel territorio del Comune di Ravenna la 78esima allerta meteo gialla, per criticità idraulica e temporali, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Il maltempo sta arrivando – o è già arrivato – in diverse zone della penisola. Vediamo quali.

Allerta anche a Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia conferma l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali a Milano. Durante l’allerta meteo, il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città

Maltempo in Emilia-Romagna

Nella giornata di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali diffusi, in rapida evoluzione, localmente intensi e con probabili effetti e danni associati. Secondo quanto riferito da una nota diffusa dall’amministrazione comunale della città romagnola, le piogge di forte intensità potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, con localizzati superamenti della soglia 1.

Il Trentino nella morsa del maltempo

Strade allagate ad Arco, Nago e Volano, strada provinciale 18 chiusa al traffico nel tratto di Lon di Vezzano per uno smottamento che portato massi sulla carreggiata. Tante le chiamate ai vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti. E’ il bilancio dell’ondata di Maltempo che da ieri ha investito il Trentino.

Secondo le previsioni, oggi ancora situazione instabile con un’alternanza di sole e nubi con maggiori addensamenti al pomeriggio e sera quando saranno anche più probabili rovesci e temporali sparsi. “Anche sabato sarà presente nuvolosità variabile con alcuni rovesci sparsi – comunica Meteotrentino -. Domenica si prevede un cielo perlopiù soleggiato con moderata instabilità pomeridiana. Lunedì ancora molto instabile con probabili rovesci e temporali sparsi. Martedì in prevalenza soleggiato”.

A Treviso forte vento

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Treviso sono impegnati in vari interventi provocati dalla forte ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato la parte nord della Provincia nei comuni di Conegliano, Cordignano, Godega di San Urbano, Colle Umberto, Follina, Pieve di Soligo. Al momento 85 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Sede Centrale e dai i distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Asolo, Gaiarine nonché dai comandi di Venezia e Padova per un totale di 13 mezzi e 40 operatori impegnati sul campo. Tanti gli alberi abbattuti dal forte vento, alcuni di notevole dimensione.