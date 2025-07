Rubano, cittadina augura a sindaca di essere violentata e la minaccia di ricevere una ‘visita armata’

Minacciata di ricevere una “visita armata”, con l’augurio di “essere violentata”. E’ quanto accaduto a Chiara Buson, sindaca di un Comune nel Padovano, Rubano, come ha denunciato lei stessa sui social.

“Oggi sono stata minacciata. È la seconda volta da quando sono sindaca, ma è la prima in cui mi vedo costretta a raccontarlo pubblicamente. Lo faccio perché stanno circolando versioni distorte dei fatti, e perché non posso accettare il silenzio davanti alla violenza – scrive in un post -. Fortunatamente ho una registrazione dell’accaduto, che depositerò alle forze dell’ordine. Le parole che mi sono state rivolte sono gravi: mi è stato annunciato che avrei ricevuto una ‘visita armata’, mi è stato augurato di essere violentata. Lo stesso augurio è stato rivolto a mia madre e alla mia segretaria“.

La prima cittadina prosegue: “Non ho paura. Ma provo una pena profonda per chi riesce a esprimere tanto odio”.

“Mi difendo, sì. Lo faccio per me, ma anche per chiunque sia bersaglio di minacce e intimidazioni. Lo faccio per dire con forza NO alla violenza, NO ai soprusi, NO a chi crede di poter comprare tutto con i soldi o imporsi con la forza. E lo scrivo qui, perché non posso permettere che su un fatto così grave vengano diffuse bugie o banalizzazioni. La verità è chiara. E la verità, stavolta, ha anche una voce registrata” aggiunge ancora Chiara Buson.

“Chi ricorre alla violenza non deve farlo mai più. Né con me, né con nessun altro”, conclude.