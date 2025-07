Peschereccio ribaltato al largo di Anzio, recuperato corpo del disperso

È stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco alla profondità di 50 metri il corpo senza vita di Tony Magliozzo, pescatore disperso da ieri dopo l’affondamento del suo peschereccio al largo di Anzio, in provincia di Roma.

Le ricerche erano riprese questa mattina da parte del nucleo dei sommozzatori locali e da una componente del Corpo nazionale specializzato nelle operazioni ad alto fondale giunto dal comando di Napoli.

Il lavoro dei sommozzatori per arrivare all’imbarcazione affondata a circa 50 metri di profondità è stato alquanto delicato, dato che hanno dovuto mettere in sicurezza l’area interessata, per la presenza di 250 metri di rete srotolati per la pesca. Sul peschereccio si trovavano, oltre a Tony Magliozzo, anche suo figlio Andrea Magliozzo, 37 anni. Da quanto ricostruito, sembrerebbe che il ribaltamento del peschereccio potrebbe essere stato causato dalle reti a strascico che potrebbero aver agganciato qualcosa sottacqua