Inchiesta urbanistica Milano, Catella: "Ho risposto, giudice mi ha dato possibilità di spiegare"

“Ho risposto a tutte le domande e il giudice mi ha dato l’opportunità di spiegare: ho risposto come volevo, tutto quello che potevo dire l’ho detto”. Così Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di Coima Sgr, uscendo dal Tribunale di Milano dopo l’interrogatorio preventivo davanti al gip Mattia Fiorentini nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica milanese, nella quale Catella è indagato per corruzione e falso in relazione a progetti come quello di Scalo Romana e Pirellino. Nei suoi confronti la procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari.