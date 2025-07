Inchiesta urbanistica Milano, Marinoni non risponde al Gip

Al via questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini, al settimo piano del tribunale di Milano, gli interrogatori di sei tra i principali indagati nell’inchiesta sull’urbanistica milanese, per i quali la procura ha chiesto misure cautelari.

Davanti al gip Marinoni, Catella e Tancredi

Davanti al gip stanno sfilando Giuseppe Marinoni, ex presidente della commissione Paesaggio accusato di corruzione, falso e induzione a fare o promettere utilità e per il quale la procura ha chiesto l’arresto, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, su cui pende l’accusa di corruzione e una richiesta di arresti domiciliari, il presidente del gruppo Coima, Manfredi Catella, accusato di corruzione e falso nell’ambito di progetti come quello di Scalo Romana e Pirellino, anche per quest’ultimo la procura ha richiesto il carcere.

Gli altri tre indagati davanti a Fiorentini

Sarà poi la volta degli architetti Alessandro Scandurra, fondatore dell’omonimo studio ed ex componente della commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, e Federico Pella, manager dimissionario della J+S, accusati di corruzione, e dell’imprenditore immobiliare di Bluestone Andrea Bezziccheri.