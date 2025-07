Omicidio Alice Neri, condannato a 30 anni Mohamed Galloul

La Corte d’assise di Modena ha condannato a 30 anni di reclusione Mohamed Galloul per la morte di Alice Neri, uccisa a coltellate nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 a Fossa di Concordia. Le accuse a suo carico erano di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La Corte d’assise, presieduta da Ester Russo, giudice a latere Danilo De Padua, dopo la camera di consiglio ha condannato l’uomo a 30 anni di galera, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l’espiazione della pena.

Galloul è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’assise di Modena, oltre ai 30 anni di carcere, ha condannato Mohamed Galloul per la morte di Alice Neri, uccisa a coltellate nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 a Fossa di Concordia, a risarcire la figlia della vittima che all’epoca aveva 4 anni, con un milione di euro. Condannato a pagare i risarcimenti anche per Patrizia Montorsi (600mila euro) madre della vittima, Matteo Marzoli fratello della vittima (200mila euro).

Il ritrovamento di Alice Neri

Di Alice Neri furono ritrovati i resti carbonizzati all’interno del baule della propria auto. La vettura della vittima fu data alle fiamme insieme al corpo nel bagagliaio. Il mezzo si trovava lungo una strada sterrata nei pressi di un canale passante per via Valdisole. La Procura ha formalizzato al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Modena la richiesta di rinvio a giudizio alla Corte d’Assise.