Mohammed Bedoui Gaaloul è accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere

La Procura di Modena ha chiesto il rinvio a giudizio per Mohammed Bedoui Gaaloul, 29enne di origini tunisine accusato dell’omicidio di Alice Neri, il 18 novembre 2022, quando i resti della donna furono ritrovati a Fossa di Concordia sulla Secchia, nel Modenese. L’uomo è accusato di aver volontariamente ucciso la donna di 32 anni. Le accuse rivolte al 29enne sono di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Di Alice Neri (nella foto, tratta da Facebook), infatti, sono stati ritrovati i resti carbonizzati all’interno del baule della propria auto. La vettura della vittima fu data alle fiamme insieme al corpo nel bagagliaio. Il mezzo si trovava lungo una strada sterrata nei pressi di un canale passante per via Valdisole. La Procura ha formalizzato al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Modena la richiesta di rinvio a giudizio alla Corte d’Assise. La procura ha inoltre fatto sapere che chiederà “l’estensione della consegna dell’indagato all’autorità francese anche per i delitti di violenza sessuale nei confronti di Alice Neri, tentata estorsione e cessione continuata di stupefacenti”. Nel caso in cui la richiesta fosse accolta, la procura modenese chiederà una richiesta di rinvio a giudizio separata.

