Suicidio assistito in Italia: dal ‘pioniere’ Welby fino a Laura Santi morta a Perugia

Laura Santi, morta ieri a Perugia all’età di 50 anni, è l’ultimo caso di suicidio assistito in Italia. Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Dj Fabo: tre nomi, tre storie, tre persone che hanno scritto la storia del fine vita in Italia. Battaglie portate avanti – eutanasia, suicidio assistito, rinuncia all’accanimento terapeutico – tra mille ostacoli, mentre il dibattito si infiammava (e continua a farlo) dal punto di vista etico, politico, religioso. Molti si sono rivolti alle aule dei tribunali per vedersi riconosciuto il diritto all’eutanasia, per poter dire ‘basta’ a un dolore diventato insopportabile. Di seguito un elenco dei casi che hanno animato il dibattito sul fine vita in Italia.

Da Piergiorgio Welby a Dj Fabo

Piergiorgio Welby. Pioniere della battaglia per il diritto all’eutanasia, attivista, giornalista, politico e pittore romano e co-presidente dell’associazione Luca Coscioni. Nel 2006, affetto da distrofia muscolare, chiese che fossero interrotte le cure che lo tenevano in vita, suscitando in Italia un acceso dibattito. Militante del Partito Radicale, Welby si appellò anche all’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il 16 dicembre 2006 il tribunale di Roma respinse la richiesta dei legali di porre fine all’accanimento terapeutico, dichiarandola inammissibile. Si affaccia così, nel dibattito, il vuoto normativo sul tema. La stessa sera, dopo aver salutato la moglie Mina, i parenti e gli amici riuniti al suo capezzale, tra i quali anche Marco Pannella e Marco Cappato, a Welby fu staccato il respiratore. Il medico anestesista che gli somministrò i sedativi fu accusato di ‘omicidio del consenziente’ e venne prosciolto.

Eluana Englaro morta a Udine a 39 anni il 9 febbraio 2009, è un caso diverso: a seguito di un incidente stradale, avvenuto il 18 gennaio 1992, ha vissuto in stato vegetativo per 17 anni, fino alla morte sopraggiunta a seguito dell’interruzione della nutrizione artificiale; il suo caso fu al centro di una lunga vicenda giudiziaria tra la famiglia sostenitrice dell’interruzione del trattamento e la giustizia italiana, divenendo anche argomento di polemica politica.

Beppino Englaro, padre di Eluana Englaro e Mina Welby, moglie di Piergiorgio Welby

Fabiano Antoniani. Dj Fabo, reso paraplegico e cieco da un incidente d’auto, è morto il 27 febbraio del 2017, attraverso il suicidio assistito, in una clinica in Svizzera, dopo era già legale. Il 40enne chiese aiuto a Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che lo accompagnò per sottoporsi alla procedura di morte volontaria. Tornato in Italia, Cappato si autodenunciò e fu iscritto nel registro degli indagati per il reato di aiuto al suicidio venendo assolto nel 2019 perché il fatto non sussiste. Con la sentenza 242 del 2019, conosciuta come sentenza dj Fabo/Cappato, la Corte Costituzionale ha sancito in parte l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale così da escludere la punibilità per chi agevoli il proposito di suicidio autonomamente.

Marco Cappato si autodenuncia al commissariato dei carabinieri di Milano

I casi di suicidio assistito in Italia e in Svizzera

Federico Carboni . 44 anni di Senigallia, è il primo caso di suicidio assistito in Italia: muore il 16 giugno 2022 alle 11.05. È lui stesso a svelare la sua vera identità in un video postumo. Fino a quel momento, per tutti era ‘Mario’, tetraplegico da 12 anni a causa di un incidente stradale. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.

Anna . Nome di fantasia della donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla morta a Trieste dopo aver ottenuto il via libera al suicidio assistito. Si tratta del primo caso in Friuli Venezia Giulia e del primo in Italia totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale. 'Anna' è morta il 29 novembre nella propria abitazione, attraverso l'autosomministrazione di un farmaco letale.

Fabio Ridolfi . Era bloccato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi, ha scelto di ricorrere alla sedazione profonda per i ritardi accumulati dalla Asur Marche il 6 giugno 2022. Fabio Ridolfi, 46 anni di Fermignano, aveva revocato il consenso alla nutrizione e all'idratazione artificiali che lo tenevano in vita, non essendo riuscito ad avere accesso al suicidio assistito, pur avendone i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale e riconosciuti al Comitato Etico della Regione Marche.

Andrea Manca . Il 16 giugno scorso, il Tribunale di Oristano ha espresso parere favorevole alla sospensione delle cure e all'accesso al suicidio assistito per Alessandro Manca, 58 anni, sindacalista della Cgil ed ex assessore di Solarussa. Al fratello aveva espresso la volontà di interrompere le terapie. Andrea Manca è in coma dall'estate di due anni fa, in seguito a un infarto.

Davide Macciocco . Quarantenne di Termoli, in provincia di Campobasso, il 15 settembre 2023, Davide Macciocco si è recato in Svizzera per il suicidio assistito con l'aiuto dell'associazione Dignitas. Tetraplegico da 20 anni, in seguito a un tuffo dal trabucco della cittadina molisana che gli danneggiò irrimediabilmente la colonna vertebrale, ha comunicato la sua scelta e le ragioni che l'hanno spinto al Fine vita medicalmente assistito in un lungo post.

Sibilla Barbieri . Regista, 58 anni, malata da tempo di tumore. L'ASl di Roma le aveva negato l'accesso al suicidio assistito, in Italia, nonostante Sibilla Barbieri avesse tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costitituzionale. Così ha deciso di recarsi in Svizzera dove si è autosomministrata il farmaco letale.

Margherita Botto . Professoressa universitaria, traduttrice, malata terminale di tumore. Ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dove, nella giornata di martedì 28 novembre 2023 si è autosomministrata il farmaco.

. Professoressa universitaria, traduttrice, malata terminale di tumore. Ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dove, nella giornata di martedì 28 novembre 2023 si è autosomministrata il farmaco. Gloria. Dietro il nome di fantasia c’è la donna di 78 anni, malata oncologica veneta, seconda a ottenere il suicidio assistito in Italia. Aveva infatti iniziato la procedura a novembre 2022, con una richiesta all’azienda sanitaria competente di effettuare tutte le verifiche per accedere all’aiuto alla morte volontaria, come previsto dalla sentenza Dj Fabo/Cappato’ della Corte costituzionale.

La morte di Laura Santi a Perugia

Laura Santi. 50enne perugina, è morta a casa sua, a Perugia il 21 luglio 2025, a seguito della auto-somministrazione di un farmaco letale. Accanto a lei, suo marito Stefano, che le è sempre stato vicino anche negli ultimi anni di battaglia sul fine vita. Dopo anni di progressione di malattia e dopo l’ultimo anno di peggioramento feroce delle sue condizioni, le sue sofferenze erano diventate per lei intollerabili. Affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, la giornalista aveva avuto il via libera dalla sua Asl di riferimento il mese scorso dopo due anni e mezzo dalla sua richiesta per l’accesso al suicidio assistito e un lungo percorso giudiziario. Il farmaco e la strumentazione necessaria sono stati forniti dall’azienda sanitaria, mentre il personale medico e infermieristico che l’ha assistita nella procedura è stato attivato su base volontaria. Laura Santi ha dovuto affrontare un lungo iter giudiziario, civile e penale, per vedere riconosciuto il diritto ad accedere al suicidio medicalmente assistito. Dopo tre anni dalla richiesta iniziale alla ASL, due denunce, due diffide, un ricorso d’urgenza e un reclamo nei confronti dell’azienda sanitaria, solo nel novembre 2024 ha ottenuto una relazione medica completa che attestava il possesso dei requisiti stabiliti dalla sentenza 242\2019 della Corte costituzionale e a giugno 2025 la conferma dal collegio medico di esperti e poi del comitato etico sul protocollo farmacologico e delle modalità di assunzione.