Marche, Consiglio: approvate norme su amianto, trasporto e agricoltura sociale

Nella seduta del Consiglio regionale delle Marche del 22 luglio 2025 via libera all’aggiornamento della norma del 2020 sugli incentivi per smaltire piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. Il testo base è a iniziativa dei consiglieri regionali di maggioranza, primo firmatario Giovanni Dallasta (FI), abbinato alla proposta di legge a prima firma della consigliera Micaela Vitri (Pd), entrambi relatori. La legge semplifica la precedente normativa, prevedendo contributi per il trasporto e per lo smaltimento di rifiuti consistenti in coperture o più in generale manufatti. Il contributo, da cui sono esclusi i costi di rimozione, è pari al 60% della spesa, con un massimale di 3mila euro. La norma è finanziata con 300mila euro.

Voto unanime favorevole dell’Assemblea legislativa alla proposta di legge della Giunta regionale sul trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. La legge ha l’obiettivo di attuare la norma statale del 2003 che ha liberalizzato il settore, uniformando nel territorio regionale l’iter per esercitare l’attività e i requisiti necessari. Sarà istituito un registro regionale delle imprese, sono circa 140 quelle marchigiane, trasmesso periodicamente al Ministero dei trasporti. Relatori Simone Livi (FdI) e Fabrizio Cesetti (Pd).

Il Consiglio regionale approva all’unanimità le modifiche alla legge regionale “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura” e disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura. La proposta di legge della Giunta regionale, composta di 25 articoli, recepisce alcune semplificazioni di settore e integra le norme per esercitare l’attività di agricoltura sociale, ampliandone anche le funzioni di inclusività. Nella parte finale del provvedimento sono stabilite alcune variazioni di bilancio per cofinanziamenti nei settori agricoltura, agroalimentare e pesca. La proposta è stata introdotta in Aula dai consiglieri relatori Andrea Putzu (FdI) e Antonio Mastrovincenzo (Pd).

Con un voto unanime il Consiglio regionale ha approvato la mozione a iniziativa del residente dell’Assemblea legislativa Dino Latini “Disciplina dei procedimenti autorizzativi dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Poggio San Marcello”. L’atto di indirizzo propone l’istituzione di un tavolo tra gli enti coinvolti e di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dell’iter autorizzativo e dell’impatto ambientale e sociale. Respinta la mozione abbinata a iniziativa delle opposizioni, prima firmataria la consigliera Manuela Bora (Pd).