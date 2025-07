Accoltellano alla gola 26enne per rapina in treno, due giovani individuati grazie a telecamere sorveglianza

Sono stati fermati due ragazzi ritenuti gli autori di una violenta rapina avvenuta lo scorso 15 luglio su un treno regionale fermo allo scalo ferroviario di San Giuliano Milanese. Erano circa le 11.30 quando un gruppo di giovani ha aggredito un passeggero, un turista statunitense di 26 anni, per derubarlo della collana d’oro che portava al collo.

Durante l’aggressione, la vittima è stata ferita con un’arma da taglio alla gola e alla spalla, riportando lesioni che hanno richiesto il trasporto in codice giallo dapprima presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi e successivamente presso il reparto di terapia intensiva di San Donato. L’uomo è attualmente ricoverato, ma non in pericolo di vita.