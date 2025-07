Gorizia, il soccorso dei vigili del fuoco a un rapace in difficoltà

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia, supportata dall’autoscala, è intervenuta a Cormons dove un gruppo di scout aveva segnalato un rapace in difficoltà bloccato a mezz’altezza su un palo. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato il rapace, una poiana, con un’ala incastrata in alcuni cavi su un palo. I pompieri hanno liberato il volatile e poi lo hanno affidato alle cure del personale di una cooperativa che si occupa del recupero fauna che lo ha trasportato presso il centro recupero per le cure del caso.

