Strage Corinaldo, procuratore di Ancona: "Non dimentichiamo le vittime, l'impegno è stato notevole"

“Non ci dimentichiamo delle vittime del reato. Tutto questo enorme sforzo ha visto un lavoro investigativo h24 di altissimo livello che ha impegnato al massimo carabinieri e polizia penitenziaria. E questo è un fatto che deve confortare. Noi non ci dimentichiamo delle persone vittime del reato. È anche un segno di rispetto nei loro confronti. E non era possibile che potesse rimanere latitante dopo quello che aveva fatto. L’impegno è stato veramente notevolissimo anche per questo”. A dirlo il procuratore generale della Procura generale di Ancona, Roberto Rossi, in merito alla cattura di Andrea Cavallari, tra gli autori della strage di Corinaldo, catturato questa mattina in Spagna dopo la fuga iniziata da Bologna lo scorso 3 luglio.