Val Gardena, biker Andreas Tonelli muore precipitando in canalone

È Andreas Tonelli il biker morto in Val Gardena martedì: il corpo del 48enne influencer è stato recuperato nella notte tra martedì e mercoledì. Sulla pagina Instagram di Tonelli, che conta oltre 120mila follower, sono ancora visibili nelle storie le tappe di avvicinamento alla montagna. L’incidente è avvenuto nella zona di Vallunga, una laterale della Val Gardena, in provincia di Bolzano. Tonelli era uscito in bici martedì, ma non ha più fatto ritorno. L’allarme è scattato intorno alle 21: subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con soccorso alpino ed elicottero dell’Aiut Alpin impegnati fino a tarda notte. All’una l’avvistamento del corpo in un canalone, nella mattinata di oggi il recupero della salma.