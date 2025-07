Treviso, ragazzo morto dopo inseguimento: il patrigno trovato senza vita

Si sarebbe tolto la vita Zdravko Subotic, 43 anni, patrigno di Kevin Anghele, il ragazzo di 23 anni deceduto al termine di un inseguimento nato nel tentativo di sottrarsi a un controllo dei carabinieri. È stata la compagna, la mamma di Anghele, a trovare il cadavere dell’uomo, nella tarda serata di ieri, impiccato nella casa di Oderzo, dove vivevano assieme. L’uomo, secondo quanto apprende LaPresse, non ha lasciato bigliettini prima di togliersi la vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Treviso per ricostruire tutti i dettagli della vicenda.