Albania, estradato latitante condannato a 25 anni di reclusione: le immagini della polizia

E’ atterrato a Fiumicino, proveniente da Tirana, un latitante albanese cinquantaseienne, che dovrà scontare la pena definitiva di 25 anni di reclusione, in virtù di un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno, per sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni personali, detenzione illegale di armi ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il predetto, in passato al vertice di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America, l’Italia e l’Albania, è ritenuto, tra l’altro, responsabile di un sequestro di persona commesso, negli anni novanta, in Piemonte, nonché di aver cooperato con un’associazione a delinquere dedita al traffico di eroina, attiva in provincia di Salerno tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila, favorendo l’importazione di notevoli quantitativi di droga in quell’area.