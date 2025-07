Giornali, Acquaroli: "Corriere Adriatico riferimento da 165 anni"

“Un anniversario importante che attraversa tre secoli di storia, questo giornale ha raccontato dall’Unità d’Italia attraversando l’Ottocento, il Novecento e oggi che siamo nel Duemila. E ha raccontato anche, soprattutto, la trasformazione, dell’informazione, la trasformazione della società, dell’economia. La trasformazione anche delle istituzioni stesse. E come ha avuto sempre un ruolo dell’informazione, devo dire che ha anche un ruolo, un contributo importante nella discussione, nel dibattito, perché a livello regionale è un punto di riferimento, un punto di riferimento. Anche con i corpi intermedi, con gli enti, riesce sempre ad individuare le sfide e anche gli obiettivi del futuro”. Lo ha detto il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in occasione dei 165 anni del Corriere Adriatico alla Mole Vanvitelliana ad Ancona.

“Mi permetto di dire che ancora lo è perché insieme all’informazione il Corriere Adriatico dà un contributo importante al dibattito pubblico ma anche delle imprese e dei sindacati. Per le problematiche, per le opportunità. Un dibattito che si svolge al cubo, l’area critica sempre in maniera prospettiva, che dà idee e porta un valore”, ha aggiunto il governatore.

“Quindi io mi permetto di ringraziarvi, per quello che avete fatto, per quello che state facendo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questi 165 anni di storia. Voglio ringraziare i giornalisti, il direttore, ma in maniera particolare mi permetto di ringraziare il presidente Azzurra Caltagirone per gli investimenti, per il contributo che date, per la crescita della nostra regione, per l’informazione alla nostra regione, per lo sviluppo della nostra regione. Grazie a voi”, ha concluso Acquaroli.