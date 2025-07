Marche, Acquaroli: "I cittadini sono al primo posto, non le fibrillazioni"

“Ad emergere in maniera forte è che c’è la volontà da parte di tutte le forze di far prevalere l’interesse dell’unione del centrodestra, l’unità del centrodestra. Così come i risultati e mettere, sempre, al primo posto l’interesse dei cittadini marchigiani e quindi la volontà di portare a termine quelle che sono le ultime questioni che rappresentano l’agenda del Consiglio regionale e della Giunta”. A dirlo, a margine del Consiglio regionale, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in merito al passaggio dell’assessora Chiara Biondi dalla Lega a Forza Italia. Passaggio eseguito domenica anche dalla consigliera Monica Acciarri. Dunque, Acquaroli, tranquillizza su una maretta nel centro destra paventata nelle ultime ore: “Rispetto a delle fibrillazioni, che in politica possono esserci, queste non devono mai prevalere rispetto all’interesse generale”.