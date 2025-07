Editoria, Stefanenko: "Con Corriere Adriatico siamo una famiglia"

“Non potevo mancare. Il Corriere Adriatico è un quotidiano molto importante, qui nelle Marche è fondamentale. Molte volte ho collaborato con loro e ci ho anche scritto. Il Corriere Adriatico mi supporta sempre nelle mie uscite importanti. L’ultima è stata per il mio libro sulle Marche”. Lo ha dichiarato Natasha Stefanenko alla Mole Vanvitelliana di Ancona per i 165 anni del Corriere Adriatico. “Ormai siamo una famiglia, mi sento marchigiana e mi fa molto piacere sentire la fiducia nei miei confronti. Quindi, oggi, è una giornata molto importante e siamo qui per festeggiare, 165 anni è una cifra davvero importante”, ha aggiunto Stefanenko.