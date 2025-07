Dazi, Merloni: "Sono un problema, ma come impresa non ci preoccupano"

“I dazi sono un problema in generale. Come impresa non ci preoccupano perché abbiamo tutta la base industriale del Nord America e quindi non è toccata da questo. Però, sono un problema per il mondo. Quindi diciamo, al di là dell’impresa, è un tema che non non aiuterà lo sviluppo. Penso che sia presto ancora per dire cosa succederà. Ancora oggi non è chiara la situazione. Io penso che ci saranno. Ma non saranno al numero che va di moda in questi ultimi giorni. Vediamo”. Lo ha detto a margine dell’evento per i 165 anni del Corriere Adriatico, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. Mentre sui festeggiamenti del quotidiano ha aggiunto: “Direi che è un anniversario importante, quindi diciamo è giusto festeggiarlo bene”.