Caldo, tregua finita: torna l’anticiclone africano. Da venerdì afa soffocante

Dopo alcuni giorni di tregua dal caldo, tornano le alte temperature in Italia. L’anticiclone africano è tornato, alzando le temperature. Il picco è atteso da venerdì e si farà sentire soprattutto al Sud dove la colonnina di mercurio raggiungerà i 40 gradi anche se giovedì al Nord e in parte al Centro sono attesi temporali. Ma anche qui l’afa è in arrivo, sebbene con temperature non oltre i 35 gradi.

Domani bollino arancione a Perugia e Pescara

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute rispuntano i bollini gialli e arancioni. Oggi è previsto livello di rischio 2 (bollino arancione) in una città, Perugia, mentre sono 11 quelle in livello di rischio 1 (bollino giallo): Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Trieste e Viterbo. Mercoledì 16 luglio le città in arancione saliranno a due, con Pescara che si aggiungerà a Perugia, mentre saranno 14 le città con bollino giallo: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.