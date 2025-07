Home > Cronaca > Corpo in sacco nero a Milazzo, si indaga per omicidio

Si è trattato di un’esecuzione. Il cadavere dell’uomo trovato giovedì dentro un sacco di plastica a Milazzo in provincia di Messina, è di Salvatore Italiano, 84 anni. Dai primi accertamenti l’anziano è stato ucciso con tre colpi alla testa. Il corpo è stato rivenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15,30 in via Capuana nella zona di Ponente. L’uomo aveva una bottega di vini e viveva nella zona di Fiumarella. A segnalare alla polizia che nella strada alle spalle del ristorante ‘Il Gabbiano’ c’era il corpo sono state alcune persone che stavano raggiungendo la spiaggia. L’area interessata si trova al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi del quartiere di Bastione. Il procuratore capo Giuseppe Verzera e il medico legale ipotizzano che l’omicidio sia avvenuto la mattina, ma l’orario preciso verrà stabilito dall’autopsia. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno sentito i residenti che abitano nella zona, stanno visionando i filmati delle videocamere di sicurezza del ristorante per capire quando il corpo è stato lasciato nel campo incolto.