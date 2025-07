Ritrovato il cadavere di un uomo in un sacco nelle campagne di Milazzo, in provincia di Messina. Il corpo era in via Capuana, nei pressi di un terreno incolto. Il sacco è stato trovato vicino ad un ristorante della riviera di Ponente.

Sul posto la polizia che ha transennato la zona, e il medico legale per i primi rilievi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Il cadavere non è stato ancora identificato.