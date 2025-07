Villa Pamphili, Kaufmann in Italia venerdì

È atteso per venerdì l’arrivo in Italia di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford: il cittadino californiano, accusato dell’omicidio della piccola Andromeda, di 11 mesi, e principale sospettato per la morte della madre della piccola, Anastasia Trofimova, atterrerà all’aeroporto di Ciampino dalla Grecia, dove è attualmente detenuto in attesa della consegna alle autorità italiane, con un volo dell’Aeronautica Militare.

Emergono nuovi dettagli sulla vita di Kaufmann

Appena sbarcato sull’isola greca di Skiathos, Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, avrebbe chiesto in prestito del denaro a un amico negli Stati Uniti. A rivelarlo, secondo quanto appreso da LaPresse, è stata l’analisi forense delle sue conversazioni su WhatsApp, attualmente al vaglio della procura di Roma.

Kaufmann, figura enigmatica del mondo cinematografico internazionale, avrebbe richiesto che il denaro gli venisse inviato attraverso il circuito Western Union, modalità che solleva interrogativi sulla sua reale situazione finanziaria.

Il particolare potrebbe gettare nuova luce sulla vicenda del finanziamento pubblico concesso dal Ministero della Cultura (Mic) per il film ‘Stelle della Notte’. Il contributo, erogato sotto forma di tax credit a una società di produzione con sede nel quartiere Parioli di Roma, sembrerebbe infatti non essere mai arrivato nelle mani di Kaufmann.