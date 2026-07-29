Iran, missili contro base Usa in Giordania. Americani e sauditi contro milizie filo-Teheran in Iraq – La diretta

Non si ferma la guerra in Iran. Dopo giorni di relativa tranquillità, i Pasdaran hanno affermato che l’aviazione iraniana ha preso di mira una base aerea statunitense in Giordania “con diversi missili balistici”. “Finché persisteranno le minacce contro la Repubblica islamica dell’Iran e le azioni illegali e violente delle forze americane contro i nostri interessi, la resistenza continuerà”, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in un comunicato diffuso dalla agenzie iraniane. “Le minacce da parte dei funzionari americani e gli interventi illegali contro i nostri interessi devono cessare“, viene spiegato ancora.