Iran, missili contro base Usa in Giordania. Americani e sauditi contro milizie filo-Teheran in Iraq – La diretta

Non si ferma la guerra in Iran. Dopo giorni di relativa tranquillità, i Pasdaran hanno affermato che l’aviazione iraniana ha preso di mira una base aerea statunitense in Giordania “con diversi missili balistici”. “Finché persisteranno le minacce contro la Repubblica islamica dell’Iran e le azioni illegali e violente delle forze americane contro i nostri interessi, la resistenza continuerà”, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in un comunicato diffuso dalla agenzie iraniane. “Le minacce da parte dei funzionari americani e gli interventi illegali contro i nostri interessi devono cessare“, viene spiegato ancora.
Punti chiave
- Netanyahu: "L'alleanza con Trump è un muro di granito"
- Milizie filo-Teheran, almeno 20 combattenti uccisi in attacco in Iraq
- Wsj: Teheran ha respinto piano Oman per divisione Stretto Hormuz
- Media, Teheran riceverà 400 lanciamissili antiaerei cinesi
- Centcom conferma attacco in Giordania, intercettati tutti i missili
- Trump: "Con Netanyahu un ottimo incontro"
- Giordania conferma abbattimento 5 missili lanciati da Teheran
- Arabia Saudita: attacchi in Iraq sono legittima difesa
- Diverse vittime dopo raid Usa-Arabia Saudita sull'Iraq
- Colpite tre petroliere che cercavano di attraversare Hormuz
“Detesto sempre deludere i nostri critici che cercano di trovare delle crepe nella nostra alleanza. Quello che trovano è un muro di granito”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di una conversazione con Fox news dopo il vertice con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Netanyahu ha definito l’incontro “uno dei migliori” che abbia mai avuto con il presidente americano,
Le Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), una coalizione di gruppi armati prevalentemente sciiti e sostenuti dall’Iran, ufficialmente sotto il comando dell’esercito iracheno, hanno dichiarato in un comunicato che almeno 20 combattenti sono stati uccisi e altri 32 feriti negli attacchi notturni lanciati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro postazioni in diverse zone dell’Iraq. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale del Paese per discutere degli attacchi. Il ministero della Difesa saudita ha confermato gli attacchi in un post sui social, avvertendo che “il Regno sottolinea di non cercare un’escalation, ma che risponderà a qualsiasi aggressione subita”.
L’Iran ha respinto una proposta da parte dell’Oman per una spartizione equa del controllo dello Stretto di Hormuz. Lo scrive il Wall Street Journal. L’Oman – secondo quanto riportato – avrebbe proposto un piano temporaneo per stabilire “corsie di controllo paritarie”, ma Teheran avrebbe preteso un controllo “maggiore” da parte sua della via navigabile, fondamentale per il flusso delle forniture mondiali di petrolio.
L’Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane una prima partita di lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese, per un totale massimo di 400 unità. Lo riporta Reuters sul proprio sito, citando tre fonti informate sull’accordo. L’acquisto, del valore di 60-70 milioni di dollari, rappresenta uno dei più grandi sforzi noti di Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio.
Il Comando centrale degli Stati Uniti ha confermato che le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche hanno lanciato diversi missili balistici dall’Iran nel tentativo di un “attacco a sorpresa” contro le forze statunitensi di stanza in Medioriente. “Tutti i missili iraniani sono stati intercettati con successo. Le forze statunitensi rimangono vigili e in stato di massima allerta”, si legge in un post su X.
Quello con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “abbiamo avuto un ottimo incontro”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un post su Truth dove è stata pubblicata una foto che lo ritrae insieme all’alleato.
“Ovviamente, sono stati discussi molti argomenti importanti”, ha aggiunto.
Le forze armate giordane hanno confermato che le loro difese aeree “hanno intercettato all’alba di oggi cinque missili provenienti dall’Iran e diretti verso il territorio del Regno”. La conferma giunge dopo che le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato che la loro aviazione ha preso di mira una base aerea statunitense in Giordania “con diversi missili balistici”.
Il Ministero della Difesa saudita afferma che le sue forze armate, in coordinamento con il Comando Centrale degli Stati Uniti, hanno condotto attacchi mirati contro obiettivi di milizie sostenute dall’Iran in Iraq, in seguito agli attacchi con droni contro impianti petroliferi sauditi. Il portavoce del ministero, Turki al-Maliki, ha fatto riferimento al “diritto inalienabile all’autodifesa” ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, affermando che l’Arabia Saudita “non cerca un’escalation”, ma ha avvertito che Riad “risponderà a qualsiasi aggressione subita”.
Le forze di mobilitazione popolare irachene, coalizione di milizie paramilitari sciite, hanno confermato in un posto su telegram che “diverse loro sedi” in varie zone dell’Iraq sono state oggetto di “vili attacchi terroristici perpetrati dalle forze americane e saudite”. “Secondo le prime informazioni, questi attacchi hanno provocato la morte di diversi membri del personale e il ferimento di altri, oltre a danni materiali a diversi edifici e proprietà appartenenti alle Pmf”, viene spiegato. “Consideriamo questo attacco una gravissima escalation, una violazione della sovranità irachena e un attacco alle sue istituzioni di sicurezza ufficiali. Confermiamo che le autorità competenti stanno monitorando la situazione sul campo, mentre è in corso la valutazione delle perdite e dei danni”, conclude il comunicato.
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno “colpito e fermato” tre petroliere nello Stretto di Hormuz. Lo afferma l’agenzia iraniana Tasnim. “Tre petroliere che continuavano a percorrere una rotta pericolosa e illegale, ignorando i nostri avvertimenti, sono state colpite e fermate”, hanno affermato i Pasdaran precisando che qualsiasi imbarcazione che segua “interferenze o ordini illegali” provenienti dagli Stati Uniti nello Stretto “non resterà impunita”.
Il Comando Centrale degli Stati Uniti e le Forze Armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro “terroristi filo-iraniani che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite”. E’ quanto si legge in una nota del Centcom. “Aerei da combattimento statunitensi e sauditi hanno colpito numerosi siti logistici e di armi terroristiche nell’Iraq orientale, in una decisa risposta agli oltre 30 attacchi con droni diretti dalle Guardie Rivoluzionarie avvenuti nelle ultime 72 ore. Gli attacchi ingiustificati contro le forze statunitensi non hanno avuto successo”, viene spiegato.
Da febbraio ad aprile 2026, afferma il Centcom, si sono registrati oltre 600 tentativi di attacco contro cittadini e strutture statunitensi da parte di milizie terroristiche filo-iraniane in Iraq. “Le Guardie Rivoluzionarie e i loro gruppi terroristici affiliati devono cessare questi attacchi per evitare un’ulteriore risposta militare da parte degli Stati Uniti”, conclude la nota.