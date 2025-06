Il progetto della pellicola 'Stelle della notte' presentato da una società di produzione maltese

Francis Kaufmann, alias ‘Rexal Ford’, l’uomo arrestato in Grecia in merito alle morti della donna e la bimba trovate morte a Villa Pamphili a Roma, ha ottenuto quasi un milione di euro di fondi pubblici del tax credit per il suo film su Roma, mai prodotto. Lo riporta Open. Secondo quanto scrive la testata on line, il finto regista cinematografico è tra i beneficiari di un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione del film dal titolo ‘Stelle della notte’. La data del decreto del direttore generale cinema e audiovisivo è del 27 novembre 2020, quando il Ministero dei beni culturali era guidato da Dario Franceschini nel governo Conte bis.

La produzione maltese dietro il progetto del film di Kaufmann

“Il progetto – si legge su Open – è stato presentato da una società di produzione internazionale di Malta, la Tintagel Films Llc, che è appunto quella che si è inventato Kaufmann con la falsa identità di Rexal Ford. Al ministero ha inviato un progetto definito del film, la necessaria revisione contabile dei costi sostenuti, la richiesta di finanziamento e il suo passaporto americano”. Per avere l’ok della direzione cinema del ministero Kaufmann si è fatto assistere da un co-produttore italiano, “la società Coevolutions con sede a Roma e a presentare la domanda è stato il titolare, Marco Perotti”, aggiunge la testata. “Nel piano – prosegue l’articolo – c’era scritto che il tax credit sarebbe stato utilizzato l’anno successivo, nel 2021. Da verifiche fatte da Open con il ministero in realtà la domanda definitiva è stata presentata nel 2023, utilizzando anche un buco nella vecchia normativa: le opere internazionali avevano accesso al tax credit senza obbligo di depositare copia del materiale già girato del film per dare prova tangibile dei costi di produzione”. Secondo quanto risulta ad Open “una volta ottenuto il via libera definitivo dal ministero, il tax credit è stato effettivamente utilizzato perché risulta una cessione del credito in banca dopo regolare istruttoria dell’istituto di credito”.

Tax credit a film Kaufmann, Ministero avvia verifiche

Il Ministero della Cultura, nel frattempo, fa sapere di aver avviato le verifiche in merito al contributo di 863.595,90 euro del tax credit concesso nel 2020 dalla Direzione cinema e audiovisivo per la produzione maltese del film ‘Stelle della notte’, diretto da Rexal Ford – il nome falso usato da Francis Kaufmann, l’uomo statunitense arrestato in Grecia in merito a madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, che si spacciava per un regista – tramite un co-produttore italiano. Un film ambientato a Roma che però, secondo quanto riportato dalla testata online Open, non è mai stato prodotto. Se emergessero delle irregolarità, secondo quanto si apprende, ci sarebbe la revoca dei fondi e la segnalazione alla Guardia di finanza.

