Spari al Quarticciolo da un’auto in corsa

Da un’auto in corsa avrebbero sparato alcuni colpi di pistola, al Quarticciolo a Roma, per poi fuggire in direzione di viale Palmiro Togliatti. Dopo l’allarme al 112 sul posto, tra via Ostuni e via Molfetta, sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina che, dopo un inseguimento su viale Palmiro Togliatti, hanno fermato l’auto, una Audi bianca, con a bordo due persone. Al momento non risultano persone ferite.

Il fatto è avvenuto nella piazza di spaccio del Quarticciolo, teatro nei giorni scorsi di un’altra sparatoria dove era stata ferita una persona.

Due cittadini stranieri sono stati feriti a colpi di pistola nel corso della sparatoria. Entrambi si trovavano nella piazza di spaccio di droga a ridosso di via Palmiro Togliatti. L’automobile da cui sarebbero stati esplosi i colpi di pistola, un’Audi bianca, è stata bloccata dai carabinieri della compagnia Casilina dopo un inseguimento. I due sono stati portati in caserma dai carabinieri.

L’altroieri un uomo gambizzato al Quarticciolo

Un 25enne tunisino è stato ferito a colpi di pistola alle gambe nella serata di ‘altroieri a Roma. L’agguato è avvenuto al Quarticciolo, quartiere della periferia est della Capitale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, delle stazione Tor Tre Teste e della Sezione Rilievi di via In Selci. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dov’è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre il proiettile e non sarebbe in pericolo di vita.

A giugno le minacce a don Antonio Coluccia del Quarticciolo

Don Antonio Coluccia, sacerdote noto per il suo impegno contro lo spaccio di droga e la criminalità, soprattutto nelle periferie di Roma, ha scritto su X di essere stato minacciato e insultato nel quartiere Quarticciolo a Roma a metà giugno. “Tornato a Quarticciolo Roma. Ero lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato prete infame. Proseguirò il cammino. Le tenebre non prevarranno”, questo il suo post.