Sergio Del Prete nell'ottobre del 2023 a Tor Bella Monaca tentò di investire, in sella ad uno scooter, il sacerdote antimafia

Il giudice monocratico della sesta sezione penale del Tribunale di piazzale Clodio a Roma ha condannato alla pena di 3 anni di reclusione, Sergio Del Prete, l’uomo di 30 anni che a ottobre del 2023 tentò di investire, in sella ad uno scooter, il sacerdote antimafia, Don Antonio Coluccia. Il fatto avvenne in viale dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Per evitare che accadesse il peggio, uno dei poliziotti di scorta addetti alla tutela del prete sparò alcuni colpi e ferì l’imputato ad un braccio. Subito dopo i fatti, Sergio Del Prete venne arrestato con l’accusa di tentato omicidio, ma l’accusa venne poi derubricata a quella più lieve di lesioni. Il pubblico ministero aveva sollecitato una condanna a quattro anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata